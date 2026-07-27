В Новой Терновке состоялся выездной кинопоказ

Фото: Минкультуры Саратовской области

25 июля в Парке села Новая Терновка (Энгельсский район) состоялся выездной кинопоказ. Жители посмотрели художественный фильм «Царевна-лягушка» (6+, режиссёр А.Амиров) — современную версию любимой народной сказки, которая подарила зрителям множество ярких эмоций и хорошее настроение.

Субботний вечер для жителей прошёл в тёплой и уютной атмосфере: под открытым небом, в кругу семьи и друзей. Кинопоказ собрал зрителей разного возраста — от самых маленьких до старшего поколения, которые с удовольствием окунулись в мир волшебства и добрых историй.

Выездные кинопоказы в сёлах и малых населённых пунктах региона уже стали доброй традицией, которая делает культуру доступной для каждого жителя, независимо от удалённости населённого пункта.

Благодарим администрацию с.Новая Терновка за поддержку и сотрудничество.

Записаться и узнать дополнительную информацию о кинопоказах можно по телефону: (8452) 62-31-98 — отдел методической и массовой работы.