16-летний подросток утонул в реке Большой Караман

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Трагедия произошла накануне в Советском районе: в реке Большой Караман, неподалеку от поселка Степное, было найдено тело 16-летнего молодого человека. Как проинформировали в местном Следственном комитете, юноша скончался.

Согласно первоначальной информации, молодого человека извлекли из водной толщи работники областных спасательных служб, после чего он был передан под надзор сотрудников правоохранительных органов. При беглом осмотре признаков, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было.

На данный момент следствие занимается выяснением всех деталей произошедшего несчастного случая.