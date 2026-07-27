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НовостиОбщество27 июля 2026 5:52

16-летний подросток утонул в реке Большой Караман

Следственный комитет начал проверку инцидента
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

Трагедия произошла накануне в Советском районе: в реке Большой Караман, неподалеку от поселка Степное, было найдено тело 16-летнего молодого человека. Как проинформировали в местном Следственном комитете, юноша скончался.

Согласно первоначальной информации, молодого человека извлекли из водной толщи работники областных спасательных служб, после чего он был передан под надзор сотрудников правоохранительных органов. При беглом осмотре признаков, указывающих на криминальный характер смерти, обнаружено не было.

На данный момент следствие занимается выяснением всех деталей произошедшего несчастного случая.