КИБО привез в Львовку книги, песни и викторины

Фото: Минкультуры Саратовской области

В селе Львовка Балашовского района вновь побывал мобильный библиотечный комплекс Балашовской межпоселенческой центральной библиотеки.

На этот раз жителей села ждала программа, посвящённая Году единства народов России. Сотрудники библиотеки подготовили книжную выставку «Мы вместе, и это здорово!», а также интерактивную программу «Вместе мы — сила!». Участники читали стихи, исполняли патриотические песни, отвечали на вопросы викторин и с интересом знакомились с представленными книгами.

Такие встречи, по мнению министра культуры Саратовской области Наталии Щелкановой, имеют особую ценность для жителей отдалённых сельских территорий.

«Выездные формы работы библиотек позволяют сделать культуру и книгу ближе к людям, независимо от того, где они живут. Это не просто знакомство с литературой, а живое общение, возможность объединять поколения и создавать пространство для совместного творчества и просвещения», — отметила министр.