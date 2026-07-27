В Саратове началась неделя дождей и контрастных температур

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Жителей региона ждет неделя дождей. Они будут носить кратковременный характер. но влажная погода сохранится на протяжении всей рабочей недели — осадки прогнозируются также в среду, четверг и пятницу, при этом метеорологи не исключают раскаты грома.

Во вторник ночью столбики термометров покажут от +11 до +21 градуса. Днем воздух прогреется до +26…+31 градуса.

В среду ожидается заметное разделение температур из-за влияния Волги. В ночь на среду будет +15…+20 градусов. Днем на правом берегу (включая Саратов) температура составит +21…+26 градусов, тогда как на левом берегу ожидается сильная жара до +28…+33 градусов.

В четверг температура начнет постепенно снижаться. Ночные показатели составят +11…+16 градусов. Дневной разброс будет существенным: от прохладных +15 до комфортных +26 градусов.

В пятницу сохранится тенденция к похолоданию. Ночью ожидается +11…+16 градусов, днем воздух прогреется максимум до +18…+28 градусов.

Специалисты рекомендуют водителям быть предельно внимательными на дорогах в вечерние и ночные часы из-за возможного образования локальных луж и снижения видимости во время дождя. Жителям левобережья стоит учитывать высокую вероятность сильной жары в середине недели. Гражданам, чувствительным к перепадам атмосферного давления и изменениям погоды, рекомендуется следить за самочувствием.