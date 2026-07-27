На стадионе «Сигнал» вновь прошли соревнования Спартакиады трудовых коллективов

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

Прошли очередные соревнования в рамках Спартакиады трудовых коллективов: участники состязались в легкой атлетике, многоборью ГТО и перетягивании каната. Борьба была упорной, а эмоции — зашкаливающими! За соревнованиями следили и поддерживали участников болельщики, коллеги, члены семей участников.

Вот как распределились призовые места:

Легкая атлетика:

1 место - ООО «Энгельсский металл»

2 место - ООО ПСК «Геодор»

3 место - ООО «Термотехника Энгельс»- ООО «Энгельс Свечи Зажигания»

Многоборье ГТО:

1 место - ООО «Энгельсский металл»

2 место - ООО ПСК «Геодор»

3 место - ООО ЭПО «Сигнал»

Перетягивание каната:

1 место - АО «Завод металлоконструкций»

2 место - АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева

3 место - ООО ПСК «Геодор»

Напомним, что после длительного перерыва Спартакиада трудовых коллективов муниципального образования город Энгельс вновь стала ежегодной: соревнования проводятся второй год подряд.

Уже в следующую субботу нас ждет финальный аккорд Спартакиады-2026 — турнир по пляжному волейболу на Энгельсском городском пляже