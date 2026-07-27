На стадионе «Сигнал» вновь прошли соревнования Спартакиады трудовых коллективов

Прошли очередные соревнования в рамках Спартакиады трудовых коллективов: участники состязались в легкой атлетике, многоборью ГТО и перетягивании каната. Борьба была упорной, а эмоции — зашкаливающими! За соревнованиями следили и поддерживали участников болельщики, коллеги, члены семей участников.
Вот как распределились призовые места:
Легкая атлетика:
1 место - ООО «Энгельсский металл»
2 место - ООО ПСК «Геодор»
3 место - ООО «Термотехника Энгельс»- ООО «Энгельс Свечи Зажигания»
Многоборье ГТО:
1 место - ООО «Энгельсский металл»
2 место - ООО ПСК «Геодор»
3 место - ООО ЭПО «Сигнал»
Перетягивание каната:
1 место - АО «Завод металлоконструкций»
2 место - АО ЭОКБ «Сигнал» им. А.И. Глухарева
3 место - ООО ПСК «Геодор»
Напомним, что после длительного перерыва Спартакиада трудовых коллективов муниципального образования город Энгельс вновь стала ежегодной: соревнования проводятся второй год подряд.
Уже в следующую субботу нас ждет финальный аккорд Спартакиады-2026 — турнир по пляжному волейболу на Энгельсском городском пляже