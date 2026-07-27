В Энгельсе пресечена деятельность группы закладчиков

Сотрудниками патрульно-постовой службы МУ МВД России «Энгельсское» в ходе планового патрулирования улиц города была пресечена незаконная деятельность двух сбытчиков. Правоохранители обратили внимание на подозрительное поведение двоих прохожих, которые пытались оборудовать тайниковую закладку.

В ходе проверки личности было установлено, что задержанные — мужчины 24 и 19 лет, приехавшие в Саратовскую область из Краснодарского края со специальной целью сбыта запрещенных препаратов.

Полицейские провели личный досмотр подозреваемых и осмотр прилегающей территории. В результате у злоумышленников были обнаружены свертки со смесью, в состав которой входит лекарственный препарат прегабалин (относящийся к категории сильнодействующих веществ), а также три уже сделанные ими закладки. Общий вес изъятой смеси составил около 150 граммов.

По данному факту следователем отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 и ч. 3 ст. 234 УК РФ (покушение на незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта). Согласно действующему законодательству, максимальное наказание за подобное деяние составляет до восьми лет лишения свободы. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего и возможные соучастники преступной схемы.

Справка: Прегабалин является противоэпилептическим средством, оборот которого строго контролируется государством. Его бесконтрольное распространение несет прямую угрозу здоровью населения. Незаконный оборот таких препаратов преследуется по статье 234 Уголовного кодекса РФ отдельно от статей, касающихся наркотических средств.