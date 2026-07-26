Мария Усова: В Народную программу поступило 3 миллиона предложений по всей стране

Фото: канал Марии Усовой

Депутат Саратовской областной Думы, региональный координатор «Женского движения Единой России», генеральный директор ООО «Волга-Медиа» Мария Усова сообщила, что в новую Народную программу «Единой России» поступило уже 3 миллиона предложений. Такие данные озвучил на заседании Экспертного совета Председатель партии Дмитрий Медведев. Среди основных направлений — инициативы по укреплению экономики и развитию социальной сферы, повышению качества и безопасности жизни граждан.

Свои пожелания в программу направляют и жители избирательного округа Марии Усовой. Люди обращают внимание на продолжение работы по созданию комфортной среды для жизни, модернизацию здравоохранения, в том числе в сельских населённых пунктах, и другие актуальные вопросы. Всего в Саратовской области собрано более 30 тысяч предложений. Эти данные привёл председатель Саратовской областной Думы и руководитель регионального совета сторонников «Единой России» Алексей Антонов.

Все поступившие предложения будут детально проработаны Экспертным советом. Окончательную версию документа примут на втором этапе Съезда «Единой России» в августе.