Жителей области предупредили о грозе с сильным ветром и жарой

Сложные погодные условия сохранятся в Саратовской области 27 июля. По данным Гидрометцентра, грядущей ночью и завтра днём местами ожидаются гроза и усиление юго-восточного ветра с порывами до 15–20 м/с. В Саратове порывы ветра достигнут 15 м/с. Также синоптики обещают кратковременные дожди.

Температурный режим будет неравномерным. Ночью столбик термометра покажет +21…+26°, в пониженных местах до +16°. Днём воздух прогреется до +24…+29°, однако в Левобережье местами ожидается +31…+36°. В часы максимального прогрева в отдельных районах температура может достигать +35…+36°.

Сохраняется чрезвычайная и высокая пожарная опасность 4-го и 5-го классов. Жителям рекомендуется соблюдать осторожность при обращении с огнём, не разводить костры и не сжигать сухую траву.