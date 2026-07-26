Ещё 7 районов получат более 32 млн рублей на ремонт водоснабжения

Средства из резервного фонда на ремонт объектов водоснабжения получат ещё 7 районов Саратовской области. Общее финансирование в размере более 32 миллионов рублей направлено следующим муниципалитетам: Воскресенский, Краснопартизанский, Лысогорский, Ровенский, Романовский, Самойловский и Татищевский районы. Эти средства позволят провести необходимые ремонтные работы на объектах водоснабжения в сельской местности.

Ранее в этом году уже выделили около 70 миллионов рублей на аналогичные работы в 39 населённых пунктах. С учётом нового решения общая сумма финансирования на ремонт водоснабжения в этом году составит более 100 миллионов рублей. Это позволит улучшить качество водоснабжения для более чем 70 тысяч жителей сельских территорий.

Развитие сельских территорий остаётся одним из приоритетов «Народной программы». В районах, получивших финансирование, уже приступили к подготовке проектной документации. Работы планируется завершить до конца текущего года.