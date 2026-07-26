На Саратов и Энгельс надвигается огромное песчаное облако

Днём 26 июля жители Саратова и Энгельса сообщили об огромном песчаном облаке, надвигающемся на города. По словам очевидцев, облако уже подошло к районному центру и накрыло дачные посёлки. Его видно и с пляжа в Затоне. Быстрому продвижению пыльной массы способствует сильный ветер, который разгоняет частицы почвы с полей и сухих территорий.

По прогнозу метеослужбы, днём ожидается усиление юго-восточного ветра с порывами до 16–21 м/с, а локально — до 24 м/с. В Саратове порывы ветра могут достигать 15–18 м/с. Максимальная температура воздуха в регионе составит +40° и выше. Такая погода сохранится до вечера, поэтому жителям рекомендуется ограничить время пребывания на улице.

В связи с неблагоприятными погодными условиями специалисты советуют закрыть окна, убрать с балконов незакреплённые предметы и быть осторожными на дорогах. Ожидается, что к вечеру ветер стихнет, а песчаное облако сместится дальше