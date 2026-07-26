В Балаково трое человек погибли в квартире на улице Титова

В Балаково Саратовской области произошла трагедия. По поручению руководителя следственного управления СК России по Саратовской области Дмитрия Костина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). 26 июля 2026 года в квартире на улице Титова обнаружены тела троих человек: 32-летней женщины и её двоих детей — 15-летней дочери и 4-летнего сына.

По предварительной версии, причиной смерти могло стать отравление угарным газом в результате работы газового оборудования в доме. Спасатели службы спасения Саратовской области произвели вскрытие двери, чтобы попасть в квартиру. На месте происшествия работают следователи.

Следователями СК назначен комплекс судебных экспертиз, проводится осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели. Выполняются иные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Результаты проверки будут объявлены позднее.