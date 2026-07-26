Пенсионеры Саратова танцевали и фотографировались на набережной

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Получатели социальных услуг отделения дневного пребывания комплексного центра соцобслуживания населения Саратова приняли участие в выездном мероприятии, организованном клубом ритмического танца «Ритмикс». Граждане «серебряного» возраста совершили оздоровительную прогулку по набережной, позанимались танцами на свежем воздухе и провели яркую фотосессию. Мероприятие было направлено на поддержание физической активности и социальной вовлечённости пожилых людей.

В тёплой дружеской атмосфере участники не только танцевали, но и обменивались впечатлениями. «За дружеским общением уже наметили планы на будущее и обсудили идеи для новых постановок», — поделились саратовские пенсионеры. По итогам встречи участницы отметили, что получили заряд бодрости и хорошего настроения.

Деятельность клубов в комплексных центрах соцобслуживания поддерживается в рамках региональной программы «Активное долголетие» национального проекта «Семья», инициированного Президентом Владимиром Путиным. Такие мероприятия помогают пожилым людям оставаться активными, находить новых друзей и радоваться жизни.