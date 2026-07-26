«Активное долголетие»: ершовские пенсионеры проводят лето с пользой

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В Ершовском районе для пользователей пункта проката спортивного оборудования «Активное долголетие» прошёл тест-драйв «В дружбе со своим телом», а затем активная прогулка с палками для скандинавской ходьбы «Лето в помощь». Специалисты центра рассказали, что регулярная физическая активность после 65 лет помогает сохранять бодрость, поддерживать самостоятельность и снижать риски, связанные с возрастными изменениями. Грамотно подобранные упражнения положительно влияют не только на физическое состояние, но и на эмоциональный фон.

По результатам тест-драйва пенсионеры узнали, что людям старше 65 лет рекомендуется уделять умеренной физической нагрузке не менее 150 минут в неделю. Прогулки на свежем воздухе щадят суставы и легко вписываются в повседневный режим. Плавание снижает давление на позвоночник, тренируя сердечную мышцу. Скандинавская ходьба задействует мышцы рук и плечевого пояса, повышая расход энергии. Велосипед и йога помогают развивать выносливость, гибкость и равновесие.

По итогам летнего мероприятия пенсионеры решили применять полный спектр возрастных нагрузок и продолжить занятия с использованием спортинвентаря. Пункты проката физкультурного оборудования работают в рамках региональной программы «Активное долголетие» нацпроекта «Семья», инициированного президентом Владимиром Путиным.