В балаковской аптеке женщина украла цветок и попала на видео

В Балаковской аптеке №81 на улице Братьев Захаровых произошла необычная кража. Посетительница унесла комнатный цветок с подоконника, и этот момент попал на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как в зал вошли две женщины: одна пожилая, другая средних лет. Пока старшая отвлекала провизора, младшая забрала растение и быстро покинула аптеку. Камеры зафиксировали, как она укладывала цветок в сумку на улице.

Аптекари обратились к похитительницам через соцсети с просьбой вернуть растение. Они также пообещали рассказать, где купить рассаду, если цветок будет возвращён. Владельцы аптеки надеются на сознательность горожанок.