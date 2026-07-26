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НовостиОбщество26 июля 2026 8:51

Глава Саратова поручил усилить вечернюю уборку набережной

В выходные дни уборку набережной усилят
Источник:kp.ru

Глава Саратова Игорь Молчанов поручил усилить уборку набережной Волги в вечернее время. На совещании с руководителем МБУ «Садово-парковое» он обсудил уход за зелёными насаждениями и поддержание чистоты.

Сейчас благоустройством занимаются 7–8 человек в две смены и 5–6 единиц техники. Молчанов отметил, что ситуация с зелёными насаждениями улучшилась: нет желтой травы и засохших деревьев.

Глава города подчеркнул, что вечером набережную посещает наибольшее число жителей, и поручил организовать уборку именно в это время, особенно в выходные дни.