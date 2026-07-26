Вымогатели шантажировали саратовца интимными фото

24-летний житель Марксовского района стал жертвой шантажистов. На сайте знакомств он переписывался с девушкой и отправил ей интимные фотографии. Незнакомка начала требовать деньги, угрожая разослать снимки родственникам и друзьям. Мужчина перевел 62 тысячи рублей, но понял, что его обманули, и обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство). Полицейские проводят оперативные мероприятия для установления лиц, причастных к преступлению.

Полиция напоминает: будьте бдительны в общении с малознакомыми людьми в интернете. Под видом незнакомок могут скрываться злоумышленники.