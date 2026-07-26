Саратовский акушер борется за премию «Первые лица» в Москве

Акушер-гинеколог Саратовского областного клинического перинатального центра, кандидат медицинских наук Галина Суворова претендует на федеральную премию «Первые лица». Об этом сообщил министр здравоохранения Владимир Дудаков. Премия является признанием заслуг лучших врачей России, работающих в сфере перинатальной медицины, и проходит при поддержке Минздрава РФ.

Для многих саратовских мам Галина Суворова стала тем врачом, с которым не страшно даже в самые тревожные моменты. Она не просто ведёт роды, а помогает пройти этот путь уверенно и бережно. За годы работы благодаря её мастерству на свет появились сотни малышей, а сотни семей обрели своё маленькое большое счастье.

Министр подчеркнул, что Галина Сергеевна — единственный претендент от Саратовской области на эту награду. «Это не просто участие — это знак высокого доверия и подтверждение её профессионализма», — пояснил Владимир Дудаков.