В Саратове врачи борются за жизнь тонувшего ребенка

В Саратовской областной детской клинической больнице врачи борются за жизнь ребёнка, который едва не утонул на открытом водоёме. Мальчик находится в отделении реанимации в тяжёлом состоянии. Медики делают всё возможное, чтобы спасти его жизнь. Подробности происшествия в больнице не раскрыли, но подчеркнули, что ситуация остаётся крайне серьёзной.

Этот случай в очередной раз напоминает родителям: открытые водоёмы — место повышенной опасности не только для малышей, но и для детей более старшего возраста. Врачи СОДКБ призывают саратовцев строго соблюдать правила безопасности на воде. Купаться можно только в присутствии взрослых и исключительно на специальных пляжах, где есть спасатели. Ни в коем случае нельзя заплывать за буйки, нырять в незнакомых местах или прыгать в воду с мостов и крутых берегов.

Специалисты больницы обращаются ко всем родителям с призывом: «Берегите своих детей!» Только неукоснительное соблюдение простых правил может предотвратить трагедию. Помните: жизнь и здоровье вашего ребёнка — в ваших руках.