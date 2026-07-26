Панков: Важно развивать туристический потенциал Саратовских сел и рассказывать о них людям

Панков: Важно развивать туристический потенциал Саратовских сел и рассказывать о них людям

Депутат Госдумы Николай Панков посетил село Владыкино Ртищевского района, поблагодарил жителей за сохранение истории родного края.

«По приглашению местных жителей посетил школу во Владыкино Ртищевского района. Они рассказали о богатой истории своего села. Здесь красивые природные места, рядом течёт Хопер. Это место привлекает тех, кто любит сплавляться по нему.

В школе создан музей краеведения и истории. Собраны сведения о героях, кто в разные годы встал на защиту Родины. Его хранит географ Владимир Николаевич Данилов. Он сам водит школьников в экспедиции и сплавляется с ними на катамаранах. Вместе с тем проводит исследовательскую и поисковую работу. Свои находки школьный отряд передает археологам.

Спасибо жителям за сохранение истории родного края. Уверен, у Владыкино большой туристический потенциал. Важно развивать такие направления и рассказывать о них людям», - подчеркнул Николай Панков.