Мэр Игорь Молчанов проверил обеспечение безопасности на водных объектах

В Саратове усилены меры безопасности на городских пляжах. Глава города Игорь Молчанов проверил готовность спасательных служб к чрезвычайным ситуациям на водных объектах. На трёх спасательных вышках организовано круглосуточное дежурство, а катера патрулируют акваторию от Усть-Курдюма до Заводского района с периодичностью не реже двух раз в час. С помощью громкоговорителей отдыхающим напоминают правила поведения у воды.

Совместно с полицией проводятся рейды по выявлению нарушителей, купающихся в запрещённых местах. Им грозит административная ответственность. Особое внимание — безопасности детей. Мэр поручил усилить профилактическую работу среди несовершеннолетних: комиссия по делам несовершеннолетних ежедневно проводит беседы и раздаёт памятки с правилами безопасного поведения на воде.

«Несчастные случаи с детьми недопустимы, спасатели должны быть готовы прийти на помощь в любой момент», — подчеркнул Игорь Молчанов. Власти призывают жителей и гостей города ответственно относиться к собственной безопасности, купаться только в оборудованных местах и не оставлять детей без присмотра у воды. Спасатели и полиция продолжат ежедневный мониторинг ситуации на водоёмах.