40 тысяч школьников сыграют в шахматы в Саратовской области

Осенью в Саратовской области пройдёт масштабный детский турнир по шахматам, участие в котором примут около 40 тысяч школьников. Организовать соревнования поручил губернатор Роман Бусаргин, подчеркнув, что в них должны быть задействованы все районы региона. Турнир станет частью большой стратегии по развитию доступного детского спорта.

Сначала ребятам предстоит пройти отборы в своих образовательных учреждениях по двум возрастным категориям, затем — показать мастерство на муниципальном уровне. Лучшие 8 игроков с каждой территории встретятся в финале и поборются за кубок. Таким образом, принять участие сможет каждый желающий школьник.

Губернатор поручил профильному министерству предусмотреть денежные поощрения для победителей, призёров и их наставников. Ранее аналогичный подход уже применялся в региональных соревнованиях по дворовому футболу и хоккею.