Володин: до конца года в Саратове появится 5000 новых ученических мест

Вячеслав Володин провёл совещание в режиме ВКС, посвящённое решению проблемы двухсменного обучения в школах Саратова. По его словам, на сегодняшний день 19 школ города работают в две смены — и эта ситуация требует скорейшего исправления. «Мы с вами должны постараться сделать всё как можно быстрее, чтобы перевести школы с двухсменки на односменку», — подчеркнул председатель Госдумы.

До конца года в Саратове будет построено пять пристроек к школам (1850 мест). В сентябре откроются пристройки к школам №52 (350 мест), №63 (400 мест) и №100 (400 мест), до января 2027 года — к школам №94 (350 мест) и №23 (350 мест). Также в сентябре будет сдана новая школа на 1500 мест в Солнечном-2 и школа на 550 мест в рамках КРТ, а в январе 2027 года — школа на 1100 мест в Ленинском районе.

Таким образом, до конца года в Саратове появится 5000 новых ученических мест, а количество школ с двухсменным режимом уменьшится в несколько раз. На будущий год запланированы ещё две школы: на 825 мест в Солнечном-2 и на 1500 мест в микрорайоне Авиатор.