В Ртищевском муниципальном районе изберут нового главу

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На заседании конкурсная комиссия приняла решение о начале процедуры по выбору главы Ртищевского муниципального района.

В работе комиссии приняли участие Александр Милованов, министр внутренней региональной и муниципальной политики, а также депутаты Саратовской областной Думы Мария Усова и Василий Кравцов.

Окончательное решение о назначении главы будет принято депутатами Собрания Ртищевского муниципального района. Избирать будут из числа кандидатов, прошедших предварительный отбор конкурсной комиссией.