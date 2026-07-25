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НовостиОбщество25 июля 2026 13:46

В Ртищевском муниципальном районе изберут нового главу

В Ртищевском районе стартовал отбор нового руководителя
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

На заседании конкурсная комиссия приняла решение о начале процедуры по выбору главы Ртищевского муниципального района.

В работе комиссии приняли участие Александр Милованов, министр внутренней региональной и муниципальной политики, а также депутаты Саратовской областной Думы Мария Усова и Василий Кравцов.

Окончательное решение о назначении главы будет принято депутатами Собрания Ртищевского муниципального района. Избирать будут из числа кандидатов, прошедших предварительный отбор конкурсной комиссией.