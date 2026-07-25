В Ртищевском муниципальном районе изберут нового главу

На заседании конкурсная комиссия приняла решение о начале процедуры по выбору главы Ртищевского муниципального района.
В работе комиссии приняли участие Александр Милованов, министр внутренней региональной и муниципальной политики, а также депутаты Саратовской областной Думы Мария Усова и Василий Кравцов.
Окончательное решение о назначении главы будет принято депутатами Собрания Ртищевского муниципального района. Избирать будут из числа кандидатов, прошедших предварительный отбор конкурсной комиссией.