В Энгельсе по факту ДТП, в котором погиб пассажир автомобиля, возбуждено уголовное дело

Фото: ГУ МВД по Саратовской области

Вчера около 21:55 вблизи дома 2 по ул. Калинина Энгельса 24-летний житель с. Безымянное, управляя автомобилем «Тесла», в пути следования не избрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил съезд с дороги и наезд на препятствие.

В результате пассажир автомобиля - 26-летний житель Энгельса скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Следователями МУ МВД России «Энгельсское» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ. Водитель задержан в порядке ст. 91 УПК РФ.

В настоящее время назначен ряд экспертиз, сотрудниками полиции проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.