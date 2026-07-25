Хранители памяти: в Энгельсе открылось первое в области отделение «Волонтёров культуры»

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В Энгельсском районе дан старт новому этапу развития добровольческого движения. Здесь состоялось открытие первого в Саратовской области местного отделения Всероссийского общественного движения «Волонтёры культуры». Этот шаг превращает район с богатейшим историческим бэкграундом в главный центр сохранения культурного наследия региона.

В установочном совещании приняли участие представители органов исполнительной власти, руководители учреждений культуры, активисты молодёжных организаций, члены регионального координационного совета и лидеры волонтёрского сообщества.

Открытие местного штаба стало важным этапом системного развития культурного добровольчества. На сегодняшний день волонтёрские объединения уже действуют на базе 109 учреждений культуры по всей Саратовской области. Примечательно, что 11 из них — почти десятая часть от общего числа — находятся именно в Энгельсском районе, что подчеркивает высокий запрос жителей на сохранение своей истории.

Энгельсская земля выбрана точкой старта не случайно. Район обладает уникальным культурным кодом, связанным с именами выдающихся деятелей:

Создание официального отделения позволит объединить сотни жителей, неравнодушных к прошлому своей малой родины. Основные направления работы волонтеров будут включать паспортизацию памятников архитектуры, помощь музейным сотрудникам в оцифровке архивов, проведение бесплатных экскурсий для школьников и уход за мемориальными досками. Добровольцы станут главными помощниками в поддержке местных ДК, библиотек и музеев, а также возьмут на себя реализацию новых общественно значимых инициатив.

«Мы видим огромный потенциал в наших жителях, особенно в молодежи, — отметил один из участников совещания. — Когда человек своими руками восстанавливает старинную афишу или расчищает территорию вокруг исторического здания, он начинает чувствовать личную ответственность за это место».

Работа нового отделения будет строиться на тесном взаимодействии с муниципальными властями. Для активистов уже формируется график обучающих семинаров по реставрации предметов быта, основам краеведения и социальному проектированию. В ближайших планах «Волонтёров культуры» — организация масштабной акции по уборке исторических усадеб района и запуск цикла лекций об истории немцев Поволжья. Теперь эта работа получит официальный статус, методическую поддержку федерального центра и ресурсы для реализации самых смелых идей.