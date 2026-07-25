25 июля – День памяти Владимира Высоцкого

Фото: Саратовская филармония

Советский бард, поэт, актёр театра и кино стал народным любимцем и голосом поколения. Его творчество, полное искренности и правды, продолжает жить и сегодня. Спустя 46 лет после его ухода интерес к Высоцкому не угас – ежегодно проходят памятные концерты, выпускаются книги и фильмы, а молодёжь открывает его наследие заново.

В своем творчестве Высоцкий не украшал действительность, его тексты честно говорили о том, что волнует людей, будь то фронтовая память или житейская несправедливость. Хрипловатый баритон актера обладал уникальным тембром, а манера исполнения под гитару – узнаваемая, фирменная.

Для саратовской филармонии концерты памяти Владимира Высоцкого стали традиционными. В день его рождения в январе оркестр духовых инструментов «Волга-Бэнд» обращается к творчеству Владимира Семёновича.

Предлагаем вашему вниманию видеозапись концерта:

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