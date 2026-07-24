В Саратовской области усиливают информационную поддержку семей

В Штабе общественной поддержки Саратовской области прошла встреча, на которой заместитель министра здравоохранения Денис Грайфер и региональный координатор проекта «Крепкая семья» Алла Фетисова передали руководителям медучреждений информационные плакаты в поддержку материнства и детства. В мероприятии также приняли участие участник боевых действий Валерий Мишнев и члены Общественного совета проекта. По видеосвязи к участникам обратилась федеральный координатор «Крепкой семьи» Татьяна Буцкая.

Она отметила, что плакаты направлены на популяризацию грудного вскармливания и просвещение граждан по ключевым аспектам заботы о здоровье матери и ребёнка. Денис Грайфер подчеркнул, что поддержке материнства и детства в области уделяется особое внимание: специалисты работают в рамках подготовки семьи к рождению ребёнка, оказывают патронаж и используют все инструменты поддержки, включая психологов, соцработников и юристов. Красочные и информативные материалы станут полезным дополнением к этой работе.

Плакаты будут размещены в перинатальных центрах, женских консультациях и детских поликлиниках, что обеспечит непрерывное информационное сопровождение семьи на всех этапах её развития.