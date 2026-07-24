Жаркие выходные в Саратовской области: усилено наблюдение за лесами

В предстоящие выходные в Саратовской области прогнозируется значительное повышение температуры, что создаёт повышенный риск возникновения лесных пожаров. В связи с этим министр природных ресурсов и экологии региона Константин Доронин провёл оперативное совещание с руководителями лесохозяйственных учреждений и лесничеств. Глава ведомства поручил взять пожароопасную обстановку под особый контроль и сосредоточить усилия на предотвращении возможных возгораний.

«Требую от каждого максимальной включённости в работу. В эти выходные необходимо усилить патрулирование лесных территорий, ещё активнее проводить профилактические мероприятия и информирование населения о правилах пребывания в лесу. Одновременно с этим, при возникновении пожаров — оперативно на них реагировать», — заявил Константин Доронин. Лесные инспекторы и спасатели переведены на усиленный режим работы, чтобы оперативно выявлять и тушить очаги возгораний.

Жителей и гостей региона призывают быть предельно внимательными и соблюдать правила пожарной безопасности в лесах. В случае обнаружения лесного пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону экстренных служб «112», региональной диспетчерской службе лесного хозяйства 8 (845-2) 490-516 или по телефону прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00. Защита лесов от пожаров является частью регионального проекта «Сохранение лесов» национального проекта Президента Владимира Путина «Экологическое благополучие». Берегите природу!