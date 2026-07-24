В ПИУ РАНХиГС прошёл День абитуриента

Фото: ПИУ РАНХиГС

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В Поволжском институте управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС состоялся День абитуриента. Более 200 человек пришли, чтобы разобраться в тонкостях поступления и уверенно шагнуть навстречу своему будущему.

Фото: ПИУ РАНХиГС

Заместитель председателя приёмной подкомиссии Поволжского института управления Президентской академии Елена Юрьевна Сергеева рассказала о ключевых особенностях правил приёма, подробно разобрала, как формируются конкурсные списки и проходит зачисление.

Участники мероприятия смогли напрямую поговорить с сотрудниками Приёмной комиссии и задать все волнующие вопросы, а также пообщаться с преподавателями по разным направлениям подготовки и специальностям: узнать нюансы программ, услышать советы и по-настоящему прочувствовать атмосферу вуза.

Фото: ПИУ РАНХиГС

Напоминаем, что до завершения приёма документов на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета осталось два дня. Подать документы лично или дистанционно можно до 25 июля. Вся необходимая информация для абитуриентов доступна на официальном сайте ПИУ РАНХиГС.

ИНН 7729050901