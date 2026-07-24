На ремонт сетей «Саратовводоканала» в 2027 году направят более 1,2 млрд рублей

Губернатор Роман Бусаргин обсудил на базе «Саратовводоканала» основные задачи по ремонту сетей на 2027 год. На новый этап масштабной программы направят более 1,2 млрд рублей. Уже определён список участков для замены — свыше 19 км коммуникаций с износом около 40 лет.

В перечень вошли сети на Черниговской, проспекте 50 лет Октября, Мичурина, Магистральной, проспекте Энтузиастов, а также завершение замены трубопровода на Тархова. Предусмотрена реконструкция более 5 км систем водоотведения. Одной из главных задач предприятия Бусаргин назвал проведение конкурсных процедур заранее, чтобы ремонты начинались сразу после старта строительного сезона.

Контроль за работами продолжит специальная комиссия. Губернатор обратил внимание на справедливую критику жителей по качеству благоустройства: территории должны приводиться в порядок, а замечания устраняться в кратчайшие сроки.