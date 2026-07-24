Саратовчанку осудили за помощь мошенникам через сим-бокс

В Саратовской области вынесен приговор 37-летней женщине за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика (сим-бокса). Схему вскрыли в октябре 2025 года оперативники УБК и ФСБ. Ранее она работала в сотовой компании, а после увольнения нашла «подработку» в мессенджере — сняла квартиру, настроила сим-бокс и следила за его работой по заданиям куратора, помогая мошенникам обманывать жителей региона.

Кировский районный суд признал её виновной по ч. 3 ст. 274.3 УК РФ (в составе организованной группы). Приговор — 1 год лишения свободы с отсрочкой до достижения её ребёнком 14 лет, а также штраф 50 тысяч рублей.

Женщина знала, что участвует в преступной схеме, но продолжала ради денег. Теперь она осуждена, а мошеннические каналы заблокированы. Закон не прощает помощь аферистам.