Саратов присоединится к соревнованиям по баскетболу «Оранжевый мяч»

Министерство спорта Саратовской области приглашает всех желающих принять участие во Всероссийских соревнованиях по баскетболу 3х3 «Оранжевый мяч». Турнир посвящён Году единства народов России и пройдёт 8 августа на открытой баскетбольной площадке на Набережной космонавтов в районе моста Саратов – Энгельс. Начало соревнований — в 9:00. Состав команды — 4 человека: три игрока на площадке и один в запасе.

Участники будут соревноваться в четырёх возрастных категориях: юноши и девушки до 14 лет, до 16, до 18 и категория 19 лет и старше. Предварительную онлайн-заявку можно подать до 26 июля включительно на официальном сайте турнира. Регистрация обязательна для всех участников.

Приглашаются все желающие. Это отличная возможность провести выходные активно, проявить свои спортивные навыки и поучаствовать в масштабном всероссийском турнире.