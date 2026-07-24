Энгельсское предприятие инвестирует более 150 млн рублей в импортозамещение

НПП «Полипластик» (промплощадка в Энгельсе) в 2026 году направит более 150 миллионов рублей на обновление технологического оборудования. Приоритетом остаётся внедрение решений из России и дружественных стран в рамках программы импортозамещения, начатой более пяти лет назад. К настоящему моменту предприятие достигло 100-процентной независимости от импорта по ряду позиций технологической оснастки: фильеры, гильзы, шнековые элементы, баррели и другие комплектующие полностью закупаются внутри страны.

Исполнительный директор Александр Блескин отметил, что долю используемых систем дозирования и грануляции, электродвигателей и приводов отечественного производства и из дружественных стран удалось нарастить до 50–60%. Главным препятствием для достижения полного технологического суверенитета остаётся отсутствие комплексных экструзионных линий российского производства. Для решения этой задачи компания развивает кооперацию с отечественными машиностроителями.

В феврале был заключён договор с российской компанией МАНРО на поставку лабораторной экструзионной линии со степенью локализации 50%. Также предприятие тестирует технологические элементы из специальных порошковых марок стали российского производства — пробная партия уже заказана. Работа по импортозамещению продолжается