Прокуратура разъяснила, можно ли отпускать собаку на самовыгул

Прокуратура Балтайского района разъяснила, можно ли отпускать собаку на самовыгул. Многие владельцы ошибочно считают, что животное может свободно передвигаться без присмотра, если оно не агрессивно. Однако закон не допускает такого порядка содержания. Согласно статье 13 Федерального закона № 498-ФЗ, владельцы обязаны исключать бесконтрольное передвижение питомцев вне мест, разрешённых для выгула.

При выгуле владелец должен контролировать поведение собаки и предотвращать вред жизни, здоровью и имуществу граждан. Если собака без присмотра укусила человека, повредила имущество, стала причиной ДТП или навредила другим животным, хозяин обязан возместить ущерб по статьям 1064 и 1079 ГК РФ. Кроме того, нарушение правил может повлечь административную ответственность.

Владелец обязан использовать поводок, а в некоторых случаях — намордник, соблюдать местные правила выгула. Даже добрая собака без контроля создаёт угрозу. Ответственность за её поведение всегда несёт хозяин. Помните: свободный выгул — риск для всех. Соблюдайте закон и берегите окружающих!