Раненого бойца СВО вертолётом доставили из Саратова в Подмосковье

40-летний участник СВО из Горловки был доставлен вертолётом санавиации из Саратова в Московскую область для лечения в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского. Первоначально боец поступил в Саратовский военный госпиталь с ранением, но его состояние осложнилось острым миокардитом и проблемами с сердцем, после чего его перевели в кардиологическое отделение областной больницы.

Медикам удалось стабилизировать пациента, однако для полного восстановления требовалось комбинированное лечение — не только наладить работу сердца, но и устранить последствия травмы. Это возможно только в Подмосковном госпитале. Во время полёта за здоровьем бойца непрерывно следили реаниматолог Виталий Василянский и фельдшер Алексей Абрамов.

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