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НовостиОбщество24 июля 2026 11:47

В Саратове продолжают модернизацию сетей водоканала

Региональная комиссия проверила ход модернизации сетей водоканала
Источник:kp.ru

Региональная комиссия во главе с министром строительства и ЖКХ Михаилом Бутылкиным проверила ход второго этапа модернизации сетей «Саратовводоканала». Комиссия осмотрела участки на улицах Блинова, Перспективной, Бакинской, Посадского и Кутякова. Подрядчики монтируют колодцы и прокладывают трубы.

В программу включили участки с наибольшим износом и аварийностью. После ремонта качество водоснабжения и водоотведения должно улучшиться. Бутылкин потребовал от подрядчиков минимизировать неудобства для жителей.

Всего в новом этапе капитально отремонтируют 27 крупных участков. Средства выделены в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».