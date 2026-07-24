Фонд «Защитники Отечества» расширил присутствие в районах области

В региональном филиале Государственного фонда «Защитники Отечества» прошло заседание межведомственной комиссии по поддержке участников СВО и их семей под руководством заместителя председателя правительства области Владимира Попова. Главной темой стало взаимодействие филиала с муниципальными рабочими группами при администрациях районов. Руководитель филиала Денис Белоусов сообщил о расширении представительства Фонда: если на момент открытия социальные координаторы дежурили в 4 районах, то сегодня — уже в 16 муниципалитетах, причём работа организована по кустовому принципу.

В каждом районе созданы рабочие группы под руководством глав, которые координируют работу ведомств для адресной помощи ветеранам СВО и их семьям. Социальные координаторы входят в состав групп и участвуют в ежемесячных приёмах граждан главами районов. В повестку включены вопросы адаптации жилья для инвалидов СВО, социального контракта и увековечения памяти погибших. С начала года сотрудники филиала приняли участие в более чем 60 заседаниях в разных районах области.

Помимо работы на местах, филиал организует выездные приёмы и бесплатные юридические консультации совместно с общественной организацией «Общество и право». Владимир Попов подчеркнул значимость межведомственного взаимодействия: «Выстраивание работы в таком формате позволяет оперативно решать вопросы и делать систему более эффективной и гибкой. Главам районов необходимо максимально взаимодействовать с филиалом Фонда». На заседании также рассмотрели добровольческие инициативы молодёжи и опыт Федоровского района.