Завтра открывается охота на пернатую дичь с собаками в Саратовской области

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В Саратовской области с 25 июля открывается охота на болотно-луговую дичь — бекаса и чибиса — с островными и континентальными легавыми собаками, ретриверами и спаниелями при наличии документов о происхождении. Сезон продлится до 30 ноября. Также с 5 августа по 1 января разрешена охота на боровую, степную и полевую дичь (куропатку, перепела, вяхиря и вальдшнепа), а на водоплавающую дичь — утку, гуся и лысуху — с собаками можно будет охотиться с 22 августа по 30 ноября. Для всех остальных охотников летне-осенний сезон стартует 22 августа.

Важно помнить основные правила: охота с одной подружейной собакой проводится с участием не более трёх охотников. Каждый из них обязан иметь охотничий билет, действующее разрешение, документы на оружие, а при охоте в закреплённых угодьях — путевку. Подружейными собаками считаются только те породы, у которых есть справка или свидетельство о происхождении. Нарушение этих правил может повлечь административную ответственность.

Комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Саратовской области продолжает выдачу разрешений на добычу пернатой дичи. С 14 июля уже выдано 1235 разрешений, из которых 941 оформлено через портал Госуслуг.