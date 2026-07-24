Раненого бойца СВО из Саратова доставили вертолётом санавиации в Подмосковье

40-летний участник СВО из Горловки проходит непростой путь к выздоровлению. Сначала его госпитализировали в Саратовский военный госпиталь, но состояние осложнилось острым миокардитом и проблемами с сердцем. Пациента перевели в кардиологическое отделение Саратовской областной клинической больницы, где врачи смогли стабилизировать его состояние.

Для полного восстановления бойцу требуется комбинированное лечение: необходимо наладить работу сердца и устранить последствия травмы. Такую помощь могут оказать в Центральном военно-клиническом госпитале имени Вишневского в Подмосковье.

Чтобы оперативно доставить пациента, была задействована санитарная авиация. Во время полёта за здоровьем мужчины непрерывно следили реаниматолог Виталий Василянский и фельдшер Алексей Абрамов.