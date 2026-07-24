В Красноармейском лесхозе модернизировали теплицы для сосен

В Саратовской области продолжается работа по повышению лесистости региона. Параллельно с высадкой леса идёт модернизация лесных хозяйств, обеспечивающих посадочный материал. В Красноармейском лесхозе завершена модернизация тепличного комплекса по выращиванию сеянцев сосны с закрытой корневой системой.

Благодаря финансированию в рамках нацпроекта приобретено современное оборудование. Установлена линия высева семян, внедрена система рециркуляции воздуха, автоматизированы полив и «закаливание» сеянцев. Создана линия по переработке шишек в семена. Ежегодный объём сеянцев вырос вдвое — до 300 тысяч штук.

Автоматизация ключевых этапов позволит не только увеличить объёмы, но и улучшить качество посадочного материала. Будущие леса начинаются здесь — в теплицах Красноармейского лесхоза.