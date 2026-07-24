Доходы консолидированного бюджета области за полгода — 110,4 млрд рублей

Подведены итоги исполнения консолидированного бюджета Саратовской области за первое полугодие 2026 года. По состоянию на 1 июля доходы составили 110,4 миллиарда рублей. Объём налоговых и неналоговых поступлений достиг 77 миллиардов рублей. Основные доходные источники — налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц (НДФЛ), которые обеспечили порядка 65% всех поступлений. Это говорит о стабильной работе экономики региона и занятости населения.

Расходы консолидированного бюджета сложились в сумме 123 миллиарда рублей. Из них на финансирование отраслей социальной сферы направлено 86 миллиардов рублей, или почти 70% всех расходов. Таким образом, бюджет сохраняет социальную направленность, что является приоритетом региональной политики.

Дефицит бюджета по итогам полугодия составил 12,6 миллиарда рублей. Подробнее об исполнении бюджета можно ознакомиться на портале «Открытый бюджет Саратовской области». Полные итоги за первое полугодие будут представлены после завершения всех отчётных процедур.