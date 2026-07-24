В Хвалынске 12-летний мальчик обгорел при попытке разжечь коптильню

Фото: МЧС Саратовской области

В Хвалынске 12-летний мальчик получил ожоги при попытке разжечь коптильню. 23 июля, оставшись один дома, он на приусадебном участке решил разжечь коптильню с помощью бензина и спичек. Пары горючей жидкости мгновенно вспыхнули, и ребёнок получил ожоги. С травмами его доставили в Балаковскую городскую клиническую больницу, где ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сообщение о происшествии на улице Советской поступило утром. Мальчик госпитализирован, состояние оценивается как средней тяжести. МЧС России в очередной раз напоминает: не оставляйте детей без присмотра, рассказывайте им о правилах пожарной безопасности, храните спички и зажигалки в недоступных местах и никогда не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для розжига.