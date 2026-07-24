Жители Аткарска жалуются на ночные футбольные игры до 3 часов ночи.

В Аткарске жильцы многоквартирного дома, расположенного рядом с площадкой для мини-футбола за Центром детского творчества, пожаловались на ночные игры. По их словам, площадка закрывается около 22:00, но несколько раз ломали металлическую сетку, чтобы зайти и продолжить игру до утра. Всё это сопровождается криками и нецензурной бранью.

Администрация Аткарского района сообщила, что соответствующие структуры проверят данный факт. Также будет проверена вероятность нахождения детей в ночное время на улице. Жильцы надеются на принятие мер для восстановления порядка.

Проблема ночного шума на спортивных площадках не нова. Администрация призывает жителей соблюдать тишину и уважать покой соседей.