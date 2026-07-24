В Саратовской области пресекли незаконную перевозку 200 овец и коз

В Новоузенском районе ветеринарные специалисты и полицейские задержали 200 голов мелкого рогатого скота при перевозке без сопроводительных документов. Животные не имели идентификационных номеров. Владелец перевозил их для дальнейшей реализации, что является нарушением ветеринарного законодательства.

Скот возвращён по месту выхода для проведения карантинных мероприятий, регистрации и установки бирок. Материалы направлены в Россельхознадзор для принятия мер. Начальник управления ветеринарии Алексей Балалаев подчеркнул необходимость строгого соблюдения правил.

Нарушение требований создаёт риск распространения опасных болезней, общих для человека и животных. Специалисты призывают владельцев скота оформлять все документы.