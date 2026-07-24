Летом в Саратовской области культурная жизнь набирает обороты

Летом культурная жизнь в Саратовской области не затихает — напротив, набирает обороты. На рабочем совещании комитета Думы по образованию и культуре, посвящённом детскому отдыху, министр культуры Наталия Щелканова подвела итоги июня. Культурно-досуговые учреждения региона провели мероприятия, в которых приняли участие 300 человек. Библиотеки организовали 5,5 тысячи событий, собравших более 140 тысяч жителей, а кинопоказы привлекли 4 тысячи зрителей.

Всё большую популярность приобретают экскурсионные маршруты, объединяющие посещение музеев с прогулками на природе и осмотром исторических памятников. Такие форматы позволяют жителям и гостям региона по-новому взглянуть на знакомые места и узнать больше о своей малой родине.

Председатель комитета по образованию и культуре Юлия Литневская подчеркнула важность информирования граждан о доступных возможностях детского отдыха и отметила просветительский характер программ: «Мероприятия, которые организуют учреждения культуры, позволяют жителям заново открывать для себя нашу Саратовскую область, её достопримечательности, историю».