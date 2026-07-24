Саратовцы стали чаще болеть ОРВИ из-за кондиционеров в жару

В Саратовской области за неделю зафиксирован рост заболеваемости ОРВИ — диагноз поставлен 4 469 жителям, из которых 193 человека были госпитализированы. По сравнению с предыдущей неделей показатели выросли на 4,32%. Одна из главных причин — жара и активное использование кондиционеров, которые создают опасные перепады температур.

Министр здравоохранения региона Владимир Дудаков пояснил, что около 1% случаев гриппа и ОРВИ связаны именно с резкими перепадами температуры. В жару системы охлаждения работают на полную мощность, из-за чего организм переохлаждается, что существенно ослабляет иммунитет и открывает дорогу респираторным инфекциям. Даже небольшой сквозняк из кондиционера может привести к серьёзным последствиям.

Врачи рекомендуют не ставить кондиционеры на слишком низкую температуру и избегать прямого потока холодного воздуха на себя. Также стоит помнить о регулярном проветривании и увлажнении помещений.