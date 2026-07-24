Предприятие по производству форели налаживает переработку продукции

Фото: Минсельхоз Саратовской области

Производство радужной форели ООО «САЛМОН» Марксовского района запустило в ноябре 2024 года. Это стало результатом завершения первой очереди инвестпроекта по организации рыбоводного хозяйства с использованием установок замкнутого водоснабжения стоимостью 128 млн рублей.

В рамках проекта был проведен капитальный ремонт производственного помещения и установлено новое технологическое оборудование для производства аквакультуры, состоящее из 46 рыбоводных бассейнов и другой рыбоводной инфраструктуры. В настоящее время форель выращивают в УЗВ с использованием артезианской воды, систем биофильтрации, кислородных и озонаторных станций и только высококачественных кормов.

К реализации товарной форели массой 2-2,5 кг в живом и охлажденном виде на рынках области, в том числе на ярмарке выходного дня на Театральной площади Саратова, предприятие приступило в 2025 году. В текущем году ООО «САЛМОН» приобрело специальный транспорт для выездной торговли живой рыбой, что позволило не только участвовать в сельскохозяйственных ярмарках, но и вести розничную торговлю.

Кроме того, предприятие отремонтировало фирменный магазин в городе Марксе и запустило цех переработки. Это позволило наладить выпуск широкого ассортимента полуфабриктов, в том числе пельменей, котлет, стейков, шашлычков и люля-кебаба из форели, а также соленых и вяленых закусок.

В планах – проект по созданию второй очереди, ориентированной на выращивание 400 тонн товарной продукции в год, благодаря чему будет создано не менее 17 новых рабочих мест.