Василий Котов отметил благодарственными письмами министерства сельского хозяйства области участников уборочной Пугачевского района

Зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Василий Котов посетил Пугачевский муниципальный район, где ознакомился с ходом уборочной кампании на примере хозяйства Василия Шиндина в селе Каменка.
Глава аграрного ведомства осмотрел парк сельскохозяйственной техники, задействованной в уборке, пообщался с коллективом хозяйства и наградил передовиков. Благодарственными письмами минсельхоза области были отмечены:
Комбайнеры
Андрей Попонов
Евгений Батищев
Илья Пошморго
Андрей Иванов
Юрий Шиндин
Илья Тихонов
Водители
Алексей Волков
Анатолий Волков
Андрей Черников
Сергей Неевин
Александр Косенков
В целом по району, рассказала начальник управления сельского хозяйства Анна Одинокова, на сегодняшний день собрано 115,8 тыс. тонн зерна с урожайностью 34 ц/га, обмолочено более трети площадей. В полях работают 40 комбайнов.
В ближайшее время аграрии Пугачевского района планируют приступить к уборке яровых зерновых культур.