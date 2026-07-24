Василий Котов отметил благодарственными письмами министерства сельского хозяйства области участников уборочной Пугачевского района

Фото: Минсельхоз Саратовской области

Зампред Правительства области – министр сельского хозяйства Василий Котов посетил Пугачевский муниципальный район, где ознакомился с ходом уборочной кампании на примере хозяйства Василия Шиндина в селе Каменка.

Глава аграрного ведомства осмотрел парк сельскохозяйственной техники, задействованной в уборке, пообщался с коллективом хозяйства и наградил передовиков. Благодарственными письмами минсельхоза области были отмечены:

Комбайнеры

Андрей Попонов

Евгений Батищев

Илья Пошморго

Андрей Иванов

Юрий Шиндин

Илья Тихонов

Водители

Алексей Волков

Анатолий Волков

Андрей Черников

Сергей Неевин

Александр Косенков

В целом по району, рассказала начальник управления сельского хозяйства Анна Одинокова, на сегодняшний день собрано 115,8 тыс. тонн зерна с урожайностью 34 ц/га, обмолочено более трети площадей. В полях работают 40 комбайнов.

В ближайшее время аграрии Пугачевского района планируют приступить к уборке яровых зерновых культур.