Предприятие в Энгельсе инвестирует более 150 миллионов рублей в импортозамещение оборудования

Фото: Минпромэнерго Саратовской области

НПП «ПОЛИПЛАСТИК», промышленная площадка которого расположена в Энгельсе, направит в 2026 году более 150 млн. рублей на обновление технологического оборудования. Приоритетом остаётся внедрение решений из России и дружественных стран в рамках программы импортозамещения, начатой более пяти лет назад.

К настоящему моменту предприятие достигло 100-процентной независимости от импорта по ряду позиций технологической оснастки: фильеры, гильзы, шнековые элементы, баррели и другие комплектующие полностью закупаются внутри страны.

«До 50–60% удалось нарастить долю используемых систем дозирования и грануляции, электродвигателей и приводов отечественного производства и из дружественных стран», — отметил исполнительный директор НПП «ПОЛИПЛАСТИК» Александр Блескин.

Для достижения полного технологического суверенитета компания развивает кооперацию с отечественными машиностроителями. В частности, в феврале был заключён договор с российской компанией МАНРО на поставку лабораторной экструзионной линии со степенью локализации 50% .