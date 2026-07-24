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НовостиОбщество24 июля 2026 6:40

Участницы "Женского движения Единой России" вместе с волонтёрами отправили три маскировочные сети на СВО

Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" вместе с волонтёрами отправили три маскировочные сети. А также в прифронтовой госпиталь переданы рубашки для бойцов.

"Изделия регулярно отправляются на передовую для защиты личного состава и техники от дронов и артиллерии. Каждый сплетённый метр — это невидимый щит, который спасает жизни, скрывая бойцов и технику. Солдаты чувствуют в этих сетях незримую поддержку тыла", - отметила местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Ленинском районе Татьяна Тихонова.

Приоритет работы партии "Единая Россия" поддержка участников СВО и их семей, а также реализация народной программы.